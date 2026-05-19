Стрельба в мечети Сан-Диего привела к гибели пяти человек При стрельбе в мечети Сан-Диего погибли пять человек, включая нападавших

В Сан-Диего произошла стрельба в мечети, в результате которой погибли пять человек, передает NBC. Среди жертв оказались и двое нападавших подростков в возрасте 17 и 19 лет.

Правоохранители считают, что атака могла быть совершена на почве ненависти. Один из погибших охранников помог предотвратить дальнейшее кровопролитие, заявил глава местной полиции.

Ранее в турецком городе Мерсин неизвестный ворвался в один из ресторанов и открыл стрельбу по находившимся внутри людям, в результате чего четыре человека погибли и еще восемь получили ранения. После нападения подозреваемый скрылся на автомобиле.

До этого подросток случайно застрелил свою ровесницу во время домашней вечеринки. Инцидент произошел, когда четверо несовершеннолетних находились в жилом доме без присмотра со стороны взрослых. В разгар веселья друзья залезли в спальный шкаф. Случайно или нет, но они нашли заряженный пистолет, который хранила там мать жертвы.

Кроме того, в Киеве произошел инцидент со стрельбой в одной из квартир жилого дома, сообщили в полиции города. После случившегося территория вокруг здания была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.