19 мая 2026 в 01:00

Лучше в прислуге, чем в гробу: украинские беженцы отказались уезжать из ЕС

Около 56% украинских беженцев навсегда останутся в Европе, даже если страна в скором времени заключит мирное соглашение с Россией, прогнозирует ООН. В Киеве уже бьют тревогу, называя демографическую ситуацию катастрофической и пытаясь спасти ее за счет массового завоза мигрантов. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: республике это не поможет. Что происходит с Украиной и почему ее перспективы как государства стремятся к нулю — в материале NEWS.ru.

Что будет с украинцами в Европе

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) смоделировало три сценария для Украины до конца 2029 года. Первый предусматривает продолжение боевых действий, второй — «хрупкий мир с уступками» в пользу России, а третий — победу республики в конфликте.

По версии UNHCR, если Киев все же решит заключить соглашение с Москвой, программа временной защиты для украинских беженцев в ЕС завершится в марте 2027 года. Однако большинство уехавших граждан не вернутся на родину: в Европе останутся около 2,9 млн украинцев, то есть 56% от общего числа переселенцев в Европейском союзе. При этом крупнейшие диаспоры сохранятся в Германии, Польше, Чехии, Молдавии и Венгрии. Если же боевые действия продолжатся, то речь и вовсе будет идти о 99%.

В организации указали, что значительная часть украинцев уже глубоко интегрировалась в европейскую жизнь: дети ходят в местные школы, а взрослые нашли работу. При этом почти 60% трудоустроенных граждан республики в ЕС вынуждены трудиться на местах ниже своей квалификации. Их доходы, как правило, на 40% меньше, чем у местного населения.

Несмотря на это, поток беженцев не иссякает. Так, например, в Молдавии готовятся принять еще 1,5 миллиона украинцев в ближайшие 60–90 дней. Из них порядка 150 тысяч человек, по подсчетам Кишинева, останутся в республике, в то время как остальные продолжат движение в сторону Румынии и других стран ЕС.

Как вымирает Украина

В Киеве тем временем предупреждают об остром демографическом кризисе, на пороге которого оказалась Украина. Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в мае заявил, что численность населения республики сократилась до 22–25 млн человек. При этом в начале 1990-х, сразу после распада СССР, она оценивалась в 52 млн.

«Это катастрофа», — констатировал министр.

Финансовый аналитик Анатолий Кущ отмечал, что ежегодная убыль населения на Украине сопоставима с численностью жителей среднего областного центра — такого, как Винница. Проблему он видит в массовой эмиграции молодежи, снижении средней продолжительности жизни, а также в резком падении показателей рождаемости.

Так, по итогам 2025 года рождаемость в республике составила 0,9 ребенка на одну женщину. При этом только для естественного воспроизводства населения — не говоря уже о росте — необходим показатель в 2,15 ребенка.

По мнению ведущего научного сотрудника Института социологии ФНИСЦ РАН Игоря Кузнецова, ситуация с демографией на Украине будет становиться только хуже.

«Отток людей будет намного выше. Когда завершатся военные действия и будут открыты границы, миллионы мужчин — из тех, кто воевал и демобилизован, и из тех, кто был в тылу, — уедут, чтобы воссоединиться с семьями», — рассказал он в беседе с NEWS.ru.

Разные украинские поколения в большей степени одинаково относятся к идее переезда в Евросоюз. Люди старой закалки готовы уехать из страны при первой же возможности. Молодежь же скорее стремится к тому, чтобы «переехать всей страной», считает Кузнецов, но готова и на «экспресс-европеизацию».

«Многие [молодые украинцы] готовы сделать это в индивидуальном порядке: будет возможность — уедут сразу», — уточнил он.

Что же касается воевавших украинцев, то они могут отправиться за рубеж в поисках легких денег, полагает эксперт.

«От мирного труда они давно отвыкли, оружием пользоваться умеют, поэтому поедут на Запад заниматься криминалом или вступать в разного рода ЧВК, чтобы работать, так сказать, по специальности. Так что они еще доставят Европе проблем», — считает аналитик.

Что будет вместо Украины

Сейчас на Украине пытаются заткнуть дыры в демографии и решить проблему с нехваткой рабочих рук за счет массового завоза мигрантов в страну. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Кицак в эфире YouTube-канала «Новости Live» недавно заявил, что иностранные предприятия уже активно привлекают пакистанцев и бангладешцев.

«Большие предприятия с иностранными инвестициями, которые есть на территории Украины, уже принимают решение по завозу рабочих из Бангладеш, Пакистана и других стран для того, чтобы непосредственно здесь их трудоустроить», — отметил он.

Однако доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с NEWS.ru выразил уверенность: Украину это уже не спасет.

«С точки зрения экономики страну не ждет ничего хорошего. Ее базовые отрасли — сельское хозяйство и металлургия — не имеют уже никаких перспектив», — заметил он.

Аналитик напомнил, что в ходе боевых действий республика лишилась большей части своих угольных месторождений.

«Сейчас уголь для металлургов закупают в Польше, США и даже Австралии, что резко увеличивают цену на конечную продукцию. Металлургия Украины уже плохо выдерживает конкуренцию с китайской и индийской», — пояснил эксперт.

Что касается сельского хозяйства, то ЕС активно закупает продукцию в странах Латинской Америки: это дешевле, чем давать субсидии собственным фермерам. А уж украинским производителям на европейском рынке и вовсе нет места», — пояснил эксперт.

Поэтому мигранты, которые едут в страну, пока в ней есть работа, — это вовсе не панацея. Ведь уже скоро главного стимула для переезда на Украину для них не станет.

«Население и сокращается, и стареет. Вкладываться в страну инвесторы не будут, потому что там уже некому ни работать, ни потреблять. В общем, перспективы Украины как государства стремятся к нулю», — резюмировал Сафонов.

Никита Миронов
