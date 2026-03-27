Экономист поразил цифрами потерь украинского населения

Украина ежегодно теряет население, сопоставимое с населением Винницы, сообщил экономист Алексей Кущ в эфире Novyny.LIVE. Он отметил, что в стране количество смертей постоянно превышает число рожденных примерно на 250–300 тыс. человек ежегодно.

Фактически каждый год исчезает целый город, такой как Винница, — сказал эксперт.

В прошлом году сообщалось, что население Украины сократилось до 28,7 млн человек. Перепись на 1 декабря 2019 года показала численность населения в 37,3 млн человек. Среди жителей насчитали 3,7 млн внутренних переселенцев.

Ранее Институт демографии НАН Украины выяснил, что страна столкнулась с ускоренным сокращением населения на фоне боевых действий и падения рождаемости. К 2051 году численность населения в стране может снизиться до 25 млн человек. Население страны до февраля 2022 года оценивалось в 42 млн человек, но сократилось до менее чем 36 млн после начала боевых действий. Средняя продолжительность жизни у мужчин на Украине снизилась с 65,2 до 57,3 года, женщин — с 74,4 до 70,9 года.

Позже заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с NEWS.ru заявила, что женщины начнут массово покидать Украину, если Верховная рада примет закон о требовании рожать по пять детей и общей мобилизации. По ее словам, такая риторика невозможна для государства, желающего войти в состав Евросоюза.