Дети забросали мужчину камнями и кирпичами из-за сигарет

В Улан-Удэ группа подростков напала на мужчину после того, как он отказался дать им сигареты, сообщает Telegram-канал Baza. Молодые люди в возрасте 15-16 лет преследовали прохожего и бросали в него камни, кирпичи и палки.

Конфликт произошел в 112-м районе города. Как пишет канал, во время нападения припаркованные рядом автомобили получили повреждения. Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых наиболее активных участников нападения. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Пострадавший рассказал, что возвращался домой вместе с женой, когда к нему подошла толпа молодых людей с просьбой дать закурить. После отказа между сторонами начался конфликт, который перерос в погоню и избиение мужчины.

Ранее у жителя Подмосковья произошла ссора с тремя молодыми людьми, находившимися в состоянии опьянения. Один из участников конфликта угрожал ножом. После этого мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Компания скрылась, однако позже двое молодых людей вернулись с пневматическим ружьем и продолжили конфликт.