Высоцкий оценил идею пересмотреть возрастные ограничения для кино о войне

Высоцкий выступил против пересмотра возрастных ограничений для фильмов о войне

Никита Высоцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Режиссер Никита Высоцкий в беседе с НСН выступил против пересмотра возрастных ограничений для военного кино. По его мнению, патриотизм не должен оправдывать демонстрацию насилия детям. Так он отреагировал на соответствующее предложение сенатора Айрата Гибатдинова.

Патриотизм не должен оправдывать неправильные вещи, нельзя 15-летнему ребенку показывать сцены насилия, даже если это делает какой-то антипатриот и плохой человек. Другое дело, что возрастные ограничения вводят иногда по другим причинам, создатели иногда теряют аудиторию, ради которой фильм и снимался. Но если уж эти ограничения есть, надо им следовать. У меня у самого дети, я не хочу, чтобы им показывали что-то страшное даже в благих целях, — высказался Высоцкий.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что Болливуд не заинтересует российских зрителей. Он отметил, что люди в России привыкли к другим картинам.

