24 мая 2026 в 11:06

Стриженов объяснил, почему в «Любовь-морковь» снял Орбакайте вместо жены

Кристина Орбакайте Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кинорежиссер Александр Стриженов объяснил, что пригласил певицу и актрису Кристину Орбакайте на главную женскую роль в фильме «Любовь-морковь» из-за ее внешнего сходства с артистом Гошей Куценко. На творческой встрече со зрителями в рамках Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ), который в эти дни проходит в Чите, он вспомнил, что на главную мужскую роль сразу выбрали Куценко, а с поиском его партнерши возникли трудности.

Я к нему [Гоше Куценко] с большой симпатией отношусь. Он сложный, интересный, бывает разный, в хороших режиссерских руках вообще великолепный. И я решил, что буду снимать Гошу… Нужна была артистка, похожая на него внешне, — отметил Стриженов.

После долгих размышлений вместе с продюсерами ленты пришли к выводу, что из всех известных российских артистов внешне на Куценко похожа только Орбакайте, сказал режиссер. Из-за этого выбора, добавил он, обиделась жена — Екатерина Стриженова. Она является актрисой и надеялась, что муж будет снимать в этой роли ее.

Ну и что вы думаете? Мы перебрали всех [отечественных артисток] и поняли, что единственная женщина, похожая на Гошу с его носом, это Кристина Орбакайте. Меня чуть не выгнали из дома [жена Екатерина], потому что когда муж в семье режиссер, то жена должна сниматься [Екатерина расстроилась, что утвердили не ее], — резюмировал режиссер.

Ранее звезда КВН Елена Борщева призналась, что теряла роли в серьезных лентах из-за ассоциаций с комедийными проектами. По словам артистки, продюсеры отказывали ей в сотрудничестве, несмотря на хорошие пробы и поддержку режиссеров.

Борщева также выразила мнение, что отсутствие актерского образования не мешает Ольге Бузовой играть на сцене. Звезда фильма «Наводнение» отметила, что Бузова вполне подходит на роль Людочки в постановке «Покровские ворота» театра Надежды Бабкиной. Ольга сможет достойно справляться с актерской задачей, если будет слушать наставления режиссера, считает собеседница.

Виктория Катаева
В. Катаева
Наталия Петренко
Н. Петренко
