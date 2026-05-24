Стриженов объяснил, почему в «Любовь-морковь» снял Орбакайте вместо жены Режиссер Стриженов снял Орбакайте в «Любовь-морковь» из-за ее сходства с Куценко

Кинорежиссер Александр Стриженов объяснил, что пригласил певицу и актрису Кристину Орбакайте на главную женскую роль в фильме «Любовь-морковь» из-за ее внешнего сходства с артистом Гошей Куценко. На творческой встрече со зрителями в рамках Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ), который в эти дни проходит в Чите, он вспомнил, что на главную мужскую роль сразу выбрали Куценко, а с поиском его партнерши возникли трудности.

Я к нему [Гоше Куценко] с большой симпатией отношусь. Он сложный, интересный, бывает разный, в хороших режиссерских руках вообще великолепный. И я решил, что буду снимать Гошу… Нужна была артистка, похожая на него внешне, — отметил Стриженов.

После долгих размышлений вместе с продюсерами ленты пришли к выводу, что из всех известных российских артистов внешне на Куценко похожа только Орбакайте, сказал режиссер. Из-за этого выбора, добавил он, обиделась жена — Екатерина Стриженова. Она является актрисой и надеялась, что муж будет снимать в этой роли ее.

Ну и что вы думаете? Мы перебрали всех [отечественных артисток] и поняли, что единственная женщина, похожая на Гошу с его носом, это Кристина Орбакайте. Меня чуть не выгнали из дома [жена Екатерина], потому что когда муж в семье режиссер, то жена должна сниматься [Екатерина расстроилась, что утвердили не ее], — резюмировал режиссер.

