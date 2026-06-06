Забытый гаджет вспыхнул и сжег целый автомобиль Пауэрбанк взорвался от жары и сжег машину в Чите

Портативный аккумулятор перегрелся на солнце и стал причиной пожара в автомобиле в Чите, сообщает пресс-служба МЧС России по региону. Специалисты выяснили, что очаг возгорания находился на переднем пассажирском кресле, где и лежал пауэрбанк.

В ведомстве предупредили, что главная причина самовозгорания таких устройств — внутреннее короткое замыкание. Нагрев выше 50–70 градусов запускает цепную реакцию с выделением горючих газов, а при 180–200 градусах выделяется кислород — это и приводит к воспламенению.

До этого жительница Сургута чуть не погибла после того, как у нее загорелся пауэрбанк в лифте. Находившееся в сумке зарядное устройство неожиданно взорвалось, после чего в замкнутом пространстве начался пожар.

Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин заявил, что основная причина взрывов пауэрбанков — экономия производителей на защитных механизмах. Он также отметил, что портативные зарядные устройства пожароопасны и содержат множество агрессивных химических веществ.