Жительница Сургута едва не умерла в лифте из-за пауэрбанка

Девушка осталась один на один с горящим пауэрбанком в лифте в одном из домов в Сургуте, сообщил Telegram-канал «112». Инцидент произошел непосредственно после того, как местная жительница зашла внутрь и двери лифта закрылись. Находившийся в ее сумке пауэрбанк неожиданно взорвался, после чего в замкнутом пространстве начался пожар.

Она бросила горящее зарядное устройств на пол, благодаря чему не получила физических травм. Двери кабины своевременно открылись на этаже, что позволило оперативно ликвидировать возгорание до распространения огня.

Ранее россиянка стала жертвой собственного зарядного устройства, когда отдыхала в Эквадоре. Женщина прилетела на Галапагосские острова вместе с супругом. Взрыв произошел, когда туристка подключила к пауэрбанку свой iPhone. Загоревшийся аккумулятор прожег дыру в сумке, куда его положила хозяйка, а также опалил футболку и обжег пальцы.

После пауэрбанк едва не сорвал рейс Airbus A320 из Екатеринбурга в Стамбул. Возгорание портативного зарядного устройства началось всего через 20 минут после взлета. Пауэрбанк вспыхнул на соседнем свободном кресле рядом с владельцем.