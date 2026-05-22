Новая группа «невест ИГ» отправилась из Сирии в Австралию

Связанные с ИГ австралийские женщины и дети покинули лагерь Аль-Родж в Сирии

Женщины и дети с австралийским гражданством, которые связаны с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), покинули сирийский лагерь Аль-Родж, передает телеканал ABC. По его информации, группа сначала поедет в Дамаск, а затем продолжит путь в Австралию.

Автобус с женщинами и детьми выехал из лагеря в сопровождении представителей сирийских властей, — отметил источник канала.

Некоторое время назад в Австралию уже вернулись четыре «невесты ИГ» и девять детей. После прибытия двум женщинам предъявили обвинения в преступлениях, связанных с рабством, еще одной — в участии в террористической организации. После предыдущей репатриации в лагере Аль-Родж оставались семь женщин и 14 несовершеннолетних с австралийским гражданством.

Ранее сообщалось, что один из ключевых главарей ИГ Абу Биляль аль-Майнуки, о недавнем уничтожении которого объявили в Вашингтоне, на самом деле был ликвидирован Вооруженными силами Нигерии еще в начале 2024 года. При этом накануне президент США Дональд Трамп публично заявил о только что состоявшейся спецоперации американских и нигерийских военных по нейтрализации этого опасного преступника.

