22 мая 2026 в 08:37

Поджог машин полиции по заданию из интернета обернулся статьей о теракте

В Новосибирской области в отношении 16-летнего подростка возбудили уголовное дело о теракте, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России. По версии следствия, молодой человек выполнял задание куратора из интернета за вознаграждение, передает ТАСС.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Рязанской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт), — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 22 мая у территориального отдела полиции в рабочем поселке Краснообск. Подозреваемый 2009 года рождения облил горючей жидкостью два служебных автомобиля и поджег их. Вскоре подростка задержали. В ближайшее время суду предстоит избрать ему меру пресечения.

Ранее сообщалось, что за поджог квартиры перед судом предстанет житель Кемеровской области. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил жене после ссоры и потребовал вернуться домой. После отказа он поджег мебель, полы и стены в квартире.

