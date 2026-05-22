22 мая 2026 в 09:11

Мошенники стали использовать кондиционеры для обмана россиян

Мошенники начали применять объявления об установке кондиционеров, чтобы обмануть россиян, передают «Известия». В материале указали, что аферистов привлекает высокий спрос на технику перед наступлением лета.

Аферисты создают поддельные страницы со скидками на установку или продажу кондиционеров, говорится в статье. С их помощью они собирают персональную информацию посетителей для взлома аккаунтов на портале «Госуслуги». Люди, которых жара застала врасплох, становятся легкой добычей в вопросе скидок и якобы выгодных предложений.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что мошенники начали предлагать пенсионерам обналичить старые сберкнижки. Он отметил, что по старым вкладам не возвращают «космические» суммы. Парламентарий объяснил, что за деньгами со сберкнижки необходимо обращаться только напрямую в банк.

Куратор платформы Народного фронта Алла Храпунова между тем рассказала, что мошенники начали обманывать продавцов на маркетплейсах, используя схему с возвратом товаров. Она отметила, что злоумышленники психологически давят на жертв, обвиняя их в якобы неверном описании продукции.

