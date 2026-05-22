«Отец» ЕГЭ отправил школьников к репетиторам для высоких баллов

Экс-глава Рособрнадзора Болотов: высокие баллы на ЕГЭ не набрать без репетиторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Школьной программы недостаточно для сдачи ЕГЭ на высокий балл, заявил бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов, стоявший у истоков создания экзамена. В рамках проекта «Как поступить» на Радио РБК он рекомендовал выпускникам, нацеленным на поступление в ведущие вузы, обращаться к репетиторам.

На низкие баллы, на тройку, нормальная школа готовит без проблемы. Если я претендую на поступление в селективные университеты, МГУ, «Вышка» и так далее, то точно без ресурсов не обойтись, — пояснил Болотов.

Он уточнил, что обычная школа дает базовую подготовку, тогда как при университетах существуют специализированные школы, ориентированные на результат в 90 баллов и выше. Экс-глава Рособрнадзора посоветовал выбирать вуз минимум за год до экзамена, узнавать проходные баллы прошлого года и в зависимости от этого нанимать репетитора по нужным предметам.

При этом он подчеркнул, что ключевую роль играет мотивация самого школьника. Перед экзаменом Болотов также рекомендовал хорошо выспаться и не листать лихорадочно задания в последнюю ночь.

Если ребенок ничего не хочет, если ему все равно, какая бы ни была школа, 90 баллов он не получит, — резюмировал эксперт.

Ранее психолог Галина Рейнталь предупредила, что накануне экзамена нельзя повторять материал. Она отметила, что ни в коем случае не следует готовиться ночью.

