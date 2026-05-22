Чумработницам могут согласовать небывалые льготы

Депутаты Госдумы от Ненецкого автономного округа предложили предоставить чумработницам право на досрочную пенсию. Сейчас льготу имеют оленеводы, рыбаки и охотники, но парламентарии считают, что условия труда женщин в кочевьях не менее суровы, проинформировала пресс-служба регионального парламента.

С 1 сентября 2025 года чумработницы впервые получили официальный юридический статус. В профстандарт «Животновод» включили новую функцию «Работник кочевого жилища». Это изменение позволило поднять вопрос о пенсионных правах.

Теперь они получили официальный статус, и мы предлагаем уравнять их в правах с другими работниками традиционных отраслей Крайнего Севера, предоставив возможность выходить на пенсию раньше срока, — сказал вице-спикер регионального парламента Матвей Чупров.

По действующему закону о страховых пенсиях, северяне указанных профессий выходят на пенсию в 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины) при стаже 25 и 20 лет соответственно. Депутаты предлагают дополнить перечень работниками кочевых жилищ, чтобы распространить на них те же условия.

Ранее сообщалось, что в Надыме ЯНАО прокуратура помогла местной жительнице добиться выхода на досрочную пенсию. Женщина уже обращалась по этому вопросу в отделение фонда пенсионного и социального страхования России. Однако ей отказали в пенсионном обеспечении. Причиной стало рождение ее ребенка на территории Украины.