Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 02:55

Чумработницам могут согласовать небывалые льготы

В НАО призвали включить чумработниц в список получателей досрочной пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутаты Госдумы от Ненецкого автономного округа предложили предоставить чумработницам право на досрочную пенсию. Сейчас льготу имеют оленеводы, рыбаки и охотники, но парламентарии считают, что условия труда женщин в кочевьях не менее суровы, проинформировала пресс-служба регионального парламента.

С 1 сентября 2025 года чумработницы впервые получили официальный юридический статус. В профстандарт «Животновод» включили новую функцию «Работник кочевого жилища». Это изменение позволило поднять вопрос о пенсионных правах.

Теперь они получили официальный статус, и мы предлагаем уравнять их в правах с другими работниками традиционных отраслей Крайнего Севера, предоставив возможность выходить на пенсию раньше срока, — сказал вице-спикер регионального парламента Матвей Чупров.

По действующему закону о страховых пенсиях, северяне указанных профессий выходят на пенсию в 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины) при стаже 25 и 20 лет соответственно. Депутаты предлагают дополнить перечень работниками кочевых жилищ, чтобы распространить на них те же условия.

Ранее сообщалось, что в Надыме ЯНАО прокуратура помогла местной жительнице добиться выхода на досрочную пенсию. Женщина уже обращалась по этому вопросу в отделение фонда пенсионного и социального страхования России. Однако ей отказали в пенсионном обеспечении. Причиной стало рождение ее ребенка на территории Украины.

Регионы
НАО
чумработницы
льготы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет БПЛА на Москву ночью 22 мая: какие последствия, что известно
Один из путей в Москву перекрыт на фоне атак беспилотников
«Новая веха»: в Китае назвали поворотное событие в ходе спецоперации
«Болтовня из Киева»: Лукашенко ответил на угрозы Зеленского
Рейтинги зашкаливают: АдГ покоряет Германию. Что это значит для РФ
Чумработницам могут согласовать небывалые льготы
Филипп Киркоров заступился за сыгравшего Гамлета Юру Борисова
«Отец» ЕГЭ отправил школьников к репетиторам для высоких баллов
Биография, личная жизнь, суды из-за хитов «Руки Вверх!»: где сейчас Жуков
Загадка прокрастинации: что скрыто за привычкой откладывать дела на потом
«Видел каждую крысу»: друг Жириновского о Пугачевой, пророчествах, Украине
Киркоров пояснил степень своего участия в победе DARA на Евровидении
Боец ВС РФ накрыл собой гранату ради спасения товарищей
Россиянка купила дворец 1751 года постройки в Белоруссии за 2 тыс. рублей
Зеленый курс вместо русского газа: Европа нацелилась на войну с Россией
ФНС озвучила, когда россиянам могут ограничить распоряжение имуществом
Биография, роман с Гуменником, завершение карьеры: как живет Туктамышева
Силы ПВО ликвидировали летевшие на Москву дроны
Украина получила внезапный удар после поездки Путина в КНР
Золото Сочи, история любви, школа в Китае: как живет фигуристка Волосожар
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.