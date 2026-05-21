Экономист рассказала, какие льготы положены северянам

Работники и жители Крайнего Севера могут получить ипотеку под 2% и претендовать на ранний выход на пенсию, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой государственной и муниципальной службы Московского областного филиала РАНХиГС Елена Галий. Она отметила, что полярникам также положены повышенные пенсионные выплаты.

Кроме досрочного выхода, полярникам положены повышенные пенсионные выплаты. С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 9 584 рубля 69 копеек. Для тех, кто заработал северный стаж, она увеличивается: на 50% в районах Крайнего Севера и на 30% в приравненных местностях, — рассказала Галий.

Экономист подчеркнула, что пенсионеры с северным стажем освобождаются от уплаты имущественного налога. По ее словам, им также предоставляются льготы по оплате коммунальных услуг.

Ранее депутат Сергей Гаврилов рассказал, что в 2026 году российские пенсионеры смогут воспользоваться рядом налоговых послаблений. По его словам, федеральное законодательство дает льготы по налогу на имущество и земельному налогу.