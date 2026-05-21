Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 16:21

Экономист рассказала, какие льготы положены северянам

Экономист Галий: работники севера могут получить ипотеку под 2%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Работники и жители Крайнего Севера могут получить ипотеку под 2% и претендовать на ранний выход на пенсию, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой государственной и муниципальной службы Московского областного филиала РАНХиГС Елена Галий. Она отметила, что полярникам также положены повышенные пенсионные выплаты.

Кроме досрочного выхода, полярникам положены повышенные пенсионные выплаты. С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 9 584 рубля 69 копеек. Для тех, кто заработал северный стаж, она увеличивается: на 50% в районах Крайнего Севера и на 30% в приравненных местностях, — рассказала Галий.

Экономист подчеркнула, что пенсионеры с северным стажем освобождаются от уплаты имущественного налога. По ее словам, им также предоставляются льготы по оплате коммунальных услуг.

Ранее депутат Сергей Гаврилов рассказал, что в 2026 году российские пенсионеры смогут воспользоваться рядом налоговых послаблений. По его словам, федеральное законодательство дает льготы по налогу на имущество и земельному налогу.

Регионы
Крайний Север
льготы
работники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запущенный с российского фрегата гиперзвуковой «Циркон» попал в цель
«Это лицемерие»: Фицо о мольбах ЕС раскрыть детали разговора с Путиным
«Очень жаль»: Бутырская о смене спортивного гражданства сына Плющенко
Россиянам рассказали, как повысить интерес молодежи к северным регионам
В силовых структурах раскрыли детали боев за Шестеровку
Лукашенко отверг намерение Белоруссии быть втянутой в украинский конфликт
Невролог предупредил, кому тяжело дадутся резкие перепады температуры
Тарасова назвала смену спортивного гражданства сына Плющенко семейным делом
Ермак показал электронный браслет на своей ноге
Бывшая подруга Галустяна неоднозначно высказалась о его новом имидже
Стало известно, когда ЕС сможет возобновить закупки газа в России
Раскрыто, какую инфекцию нашли у детей из лагеря в Башкирии
Известного иноагента внесли в список террористов
Путин анонсировал пуски баллистических ракет в ходе ядерных учений
Общественник нашел способ борьбы со слизнями
Путин назвал единственный случай для применения ядерного оружия
Жителя Краснодара обвинили в мошенничестве на 580 тыс. рублей в Крыму
Жена Цекало прилетела к российским врачам, чтобы вырезать «Линду»
Тело российского криптоинвестора нашли в братской могиле в Таиланде
Экономист рассказала, какие льготы положены северянам
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.