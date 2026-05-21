21 мая 2026 в 16:39

Бывшая подруга Галустяна неоднозначно высказалась о его новом имидже

Борщева: новый имидж Галустяна может отрицательно сказаться на его кинокарьере

Елена Борщева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Похудевший на 15 кг Михаил Галустян «никогда не был супертолстым колобком», но хорошо, что занялся своим здоровьем, заявила в интервью NEWS.ru бывшая коллега шоумена по КВН Елена Борщева. С другой стороны, резкая смена имиджа может негативно повлиять на комедийный образ Михаила в кино, предположила она.

Всегда поддерживаю тех, кто выбирает здоровый образ жизни. Понятно, что для комического эффекта, может быть, это и идет в минус. Но, с другой стороны, Миша никогда и не был супертолстым колобком. Тем более, сейчас есть пластический грим и специальные костюмы, которые толстят, — отметила Борщева.

В КВН Галустян представлял команду Сочи «Утомленные солнцем», Елена играла за «Сборную Пятигорска». Несмотря на соперничество, по словам Борщевой, их объединяли долгие годы дружбы. Однако теперь, по словам юмористки, почти не общаются.

Был период, когда дружили с ним и его бывшей женой Викторией [Штефанец], я присутствовала на его 30-летии. Сейчас пересекаемся только на шоу, — рассказала Елена.

В 2025 году Михаил Галустян объявил о разводе с Викторией после 18 лет брака. По словам артиста, угасли чувства. Расставшись со Штефанец, шоумен подкачался и похудел на 15 кг ради новой избранницы.

Ранее Михаил впервые вышел в свет с молодой возлюбленной. Пара предстала перед журналистами в нарядах черного цвета с золотыми вставками.

Михаил Галустян признался, что не обращает внимание на хейт. По словам комика, для него важнее мнение поклонников и близких людей, которым «откликается» его творчество.

