Этот салат часто делаю летом на ужин: пекинка и 3 простых ингредиента. Сытный и для похудения

Летом совсем не хочется тяжелой еды, но и одними огурцами долго не проживешь. Вот тогда и выручает этот салат — вроде легкий, свежий, с хрустящей пекинкой, но при этом действительно сытный. За счет фасоли он спокойно заменяет ужин, а кукуруза и помидоры делают вкус ярче и сочнее.

Особенно нравится, что ничего не нужно варить и жарить. Пока нарезается пекинка, салат уже почти готов. А соус с чесноком, кетчупом и йогуртом получается неожиданно вкусным — легкий, пикантный и совсем не «столовский».

Ингредиенты

Пекинская капуста — 100 г, помидоры — 200 г, консервированная кукуруза — 300 г, красная фасоль в собственном соку — 300 г. Заправка: чеснок — 2 зубчика, кетчуп — 50 г, йогурт — 50 г, зелень, соль по вкусу.

Приготовление

Пекинскую капусту тонко нашинкуйте, помидоры нарежьте крупными кубиками. С фасоли и кукурузы слейте жидкость и добавьте их к овощам. Чеснок мелко порубите или пропустите через пресс. Для заправки смешайте йогурт с кетчупом, добавьте чеснок и немного соли. Заправьте салат, аккуратно перемешайте и посыпьте зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева приготовила такой салат. Сначала казалось, что кетчуп в заправке сюда вообще не подойдет, но именно он дает салату тот самый яркий вкус, из-за которого потом хочется делать его снова. Я еще попробовала добавить немного копченой паприки и дать салату постоять минут 10 в холодильнике — пекинка осталась хрустящей, а заправка стала намного вкуснее и насыщеннее.