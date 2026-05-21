Из-за приближения линии фронта многие государственные службы Украины покидают город Марганец в Днепропетровской области на юго-востоке страны, сообщает издание «Страна.ua». В частности, инкассаторы отказываются приезжать в город.

По словам местных жителей, из-за ухода госслужб в Марганце массово закрываются магазины и предприятия. Горожане называют происходящее «полным хаосом».

Марганец находится в Никопольском районе области. 12 мая региональные власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из отдельных районов Никополя, Марганца и еще нескольких населенных пунктов.

Ранее один из местных жителей заявил, что в Харьковской области женщин начали принудительно забирать на службу в ВСУ. По его словам, украинок заставляют подписывать контракт с помощью шантажа и угроз. Женщин могут лишать социальных выплат, а также отказывать им в подтверждении инвалидности.

До этого бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Украина неизбежно снизит возрастной порог для мобилизации. Киев уже начал обсуждать этот вопрос, потому что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, пояснил он.