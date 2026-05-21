Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 10:45

В украинском городе начался полный хаос из-за бегства госслужб

Украинские госслужбы начали покидать Марганец из-за приближения линии фронта

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Из-за приближения линии фронта многие государственные службы Украины покидают город Марганец в Днепропетровской области на юго-востоке страны, сообщает издание «Страна.ua». В частности, инкассаторы отказываются приезжать в город.

По словам местных жителей, из-за ухода госслужб в Марганце массово закрываются магазины и предприятия. Горожане называют происходящее «полным хаосом».

Марганец находится в Никопольском районе области. 12 мая региональные власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из отдельных районов Никополя, Марганца и еще нескольких населенных пунктов.

Ранее один из местных жителей заявил, что в Харьковской области женщин начали принудительно забирать на службу в ВСУ. По его словам, украинок заставляют подписывать контракт с помощью шантажа и угроз. Женщин могут лишать социальных выплат, а также отказывать им в подтверждении инвалидности.

До этого бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Украина неизбежно снизит возрастной порог для мобилизации. Киев уже начал обсуждать этот вопрос, потому что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, пояснил он.

Европа
Украина
линия фронта
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Федеральная поддержка может распространиться на одну категорию граждан
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 21 мая: сбои, атаки
Москалькова связала Лантратову и Лубинца по телефону в ходе обмена пленными
Стало известно, почему Украину на самом деле не пускают в Евросоюз
Наступление ВС России на Харьков 21 мая: ТОС выжигают все живое, Купянск
В МИД России объяснили указ о гражданстве для жителей Приднестровья
В США поразились восстановлению военной мощи Ирана
Захарова оценила проверку США биолабораторий на Украине
«Я этому не радуюсь»: в Госдуме огорчились из-за укрепления рубля
Суд решил судьбу истязавшего собственных сыновей мужчины
Фитнес-эксперт дал советы, как правильно выбрать спортзал
Пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку нашли живой
В Италии объяснили, какой сигнал Путин послал Западу из Китая
«Гуньку не забудьте»: Захарова дала Киеву совет о прахе украинских нацистов
Захарова разъяснила пуски ракеты «Сармат»
Три человека погибли у себя дома от неизвестного вещества
Захарова озвучила Токио условие для возвращения к нормальному общению
Баловство с петардой в стенах пермской школы обернулось уголовным делом
Аналитик объяснил, почему снизились цены на ряд товаров
Россиянам рассказали о неочевидном факторе недосыпа
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.