Американского рэпера объявили в розыск в Румынии из-за наркотиков

Рэпера Wiz Khalifa объявили в розыск в Румынии за хранение наркотиков

Американского рэпера Wiz Khalifa объявили в розыск в Румынии за хранение наркотиков, сообщила пресс-служба правоохранительных органов республики. Певец был задержан по этому делу еще в 2024 году после того, как принял запрещенные вещества во время концерта. Артиста освободили на время следствия, он покинул страну. Его приговорили к девяти месяцам тюрьмы.

Приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за совершение преступления, связанного с хранением опасных наркотиков, — говорится в сообщении.

Ранее турецкую актрису Фейзу Дживелек, которая известна по сериалу «Клюквенный щербет», и певца Мабеля Матиза задержали по делу о производстве и торговле наркотиками. Всего в деле будут рассматривать показания 25 подозреваемых. Помимо упомянутых артистов, задержаны актриса сериала Medcezir Серенай Сарыкая и певец Беркай.

До этого Никулинский суд Москвы оштрафовал российского рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) на 70 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в песнях. Артиста признали виновным по части 3 статьи 6.13 КоАП (распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах).