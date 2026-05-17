Фанат известного рэпера добился трехкратной компенсации за годы ожиданий

Поклонник певца Егора Крида отсудил у организаторов концерта сумму в трехкратном размере за билеты, которые переносили несколько раз на протяжении трех лет, следует из судебных документов. Согласно материалам, которые приводит РИА Новости, мужчина купил четыре билета в 2022 году за 10 тыс. рублей, но выступление откладывали несколько раз, билеты аннулировали, а потом снова признали действительными. Однако деньги заявителю так и не вернули.

Билеты истца на данную дату оказались недействительны (аннулированы), — говорится в судебных материалах.

Позднее концерт перенесли вновь, билеты снова стали считаться действительными, а заявка так и висела со статусом «в процессе возврата». Организатор на обращения не отвечал.

В 2026 году мужчина обратился в суд. Там установили, что возвращать деньги должна компания-продавец. Потребитель имел полное право отказаться от услуги, но продавец своей обязанности не исполнил. В итоге с фирмы взыскали стоимость билетов, неустойку за просрочку, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования. Общая сумма составила 33 360 рублей.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с авиакомпании «Уральские авиалинии» 100 тыс. рублей в пользу пассажирки, получившей ожог от пролитого на нее бортпроводницей кипятка. Инцидент произошел 2 августа 2024 года во время перелета из Петербурга в Сочи.