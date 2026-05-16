Фанатам Дмитриенко предложили сидеть на досках с видом на стену

Фанатам Дмитриенко предложили сидеть на досках с видом на стену Фанаты Дмитриенко купили билеты и оказались на дощатых местах с видом на стену

Концерт певца Вани Дмитриенко во Владивостоке обернулся скандалом из-за неудачных мест для поклонников, сообщил Telegram-канал Mash. Часть гостей, купивших билеты примерно за 5 тыс. рублей, оказалась в секторе, откуда открывался вид на стену.

По словам поклонников, вместо обычных кресел там установили деревянные конструкции. В итоге зрителям, среди которых были семьи с детьми, пришлось самостоятельно искать свободные места в других секторах.

Организаторы предложили недовольным посетителям только вернуть деньги и уйти. Очевидцы рассказали, что еще до начала выступления сектор с неудобными местами покинула примерно треть зрителей. Остальные же стояли в проходах или пересаживались на свободные места.

Ранее сообщалось о переносе выступления рэпера Руслана Тушенцова, известного под псевдонимом СМН. Изначально концерт хотели провести 24 апреля в екатеринбургском клубе «Свобода», но теперь он запланирован на 5 июня. Активисты обратились в полицию с заявлением, в котором выразили возмущение содержанием текстов исполнителя.