02 июня 2026 в 15:00

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Хотите добавить в свой сад яркость, которая будет напоминать о жарком средиземноморском полудне даже в пасмурный день? Посадите тысячелистник красный (Achillea millefolium). Этот многолетник привносит в сад энергию и страсть своим насыщенным, огненно-красным цветом, который не блекнет на солнце, а только становится ярче.

Его плоские щитковидные соцветия собраны из множества мелких цветков и напоминают бархатистые подушечки пылающего оттенка от алого до рубинового. Тысячелистник цветет все лето, с июня по август, а при своевременной обрезке дарит вторую волну цветения в сентябре.

Растение неприхотливо: засухоустойчиво, морозостойко, не боится бедных почв и почти не болеет. Достигает высоты 60–80 см, идеально подходит для миксбордеров, натуральных садов и срезки. Высеивайте семена под зиму или ранней весной. Ахиллея цвета средиземноморского заката станет ярким акцентом в любом цветнике, привлекая бабочек и восхищенные взгляды.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Мария Левицкая
