Малолетний байкер на полной скорости влетел в лося в Смоленской области

02 июня 2026 в 15:42

Несовершеннолетний мотоциклист погиб в ДТП с лосем в Смоленской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Смоленской области 16-летний мотоциклист врезался в лося, внезапно выбежавшего на дорогу, и погиб, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале. Юноша на мотоцикле Motoland на высокой скорости столкнулся с животным. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В результате полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Прокуратура Угранского района контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, — говорится в сообщении.

Ранее миллиардер Михаил Смирнов погиб в ДТП в поселке Мичуринское Ленинградской области. На изгибе трассы он не справился с управлением мотоциклом Triumph Bonneville и столкнулся с автомобилем, от полученных травм бизнесмен скончался на месте. Иномарка получила серьезные повреждения.

Кроме того, в Петербурге на трассе Пески — Сосново — Подгорье мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником. От полученных травм он скончался до прибытия бригады медиков.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладей беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

