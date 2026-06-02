Автомобиль влетел в дерево в Иркутске

В Иркутске автомобиль на полном ходу врезался в дерево, сообщает Angarsky. Инцидент произошел в микрорайоне Ново-Ленино.
Сообщается, что камеры видеонаблюдения на пересечении Баумана и 5-го Советского переулка запечатлели момент происшествия. После столкновения дерево повалило на проезжую часть.
В результате аварии передняя часть автомобиля оказалась сильно повреждена, а крыша деформирована из-за падения дорожного знака и дерева. Подробности ДТП и информация о возможных пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что рейсовый автобус и легковушка столкнулись в Володарском районе Нижегородской области. Женщина за рулем Hyundai Solaris скончалась на месте от полученных травм, в салоне автобуса есть раненые, уточнили в ведомстве.