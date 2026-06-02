ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 16:11

«Нужна помощь»: Зеленский закатил истерику после ударов возмездия от России

Зеленский потребовал помощи от США после российских ударов возмездия

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале пожаловался на недостаточную помощь Соединенных Штатов при поставке ракет для ПВО. Так он отреагировал на российский удар возмездия по военным объектам на территории Украины.

Европе нужна собственная противобаллистическая защита, и нам определенно точно нужна помощь Соединенных Штатов в поставке ракет для Patriot, — написал Зеленский.

Российские войска в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины. Минобороны РФ подчеркнуло, что это стало ответом на удар по колледжу в Старобельске.

Так, ВС РФ в результате высокоточных ударов поразили в Киеве 10 предприятий военного назначения. Речь идет в том числе об объединениях «Абрис ПТ», «Специальное КБ „Спектр“», АО «Завод Маяк» и госкомпании «УкрСпецэкспорт».

Кроме того, российские военные с помощью дронов типа «Герань» уничтожили цех по производству украинских БПЛА. Цель располагалась около населенного пункта Катериновка в Харьковской области.

Владимир Зеленский
Европа
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
В Совфеде России назвали главный рычаг давления Запада на Сербию
Четыре человека стали жертвами смертельного ДТП в российском регионе
«Я маме кран чинил»: муж вырезал жене глаза и повез сына в школу
Раскрыта тема разговора Путина и Лукашенко
«Аллергия на спорт»: регбистка осудила Кошкину за скандал с Авериными
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.