«Нужна помощь»: Зеленский закатил истерику после ударов возмездия от России Зеленский потребовал помощи от США после российских ударов возмездия

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале пожаловался на недостаточную помощь Соединенных Штатов при поставке ракет для ПВО. Так он отреагировал на российский удар возмездия по военным объектам на территории Украины.

Европе нужна собственная противобаллистическая защита, и нам определенно точно нужна помощь Соединенных Штатов в поставке ракет для Patriot, — написал Зеленский.

Российские войска в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины. Минобороны РФ подчеркнуло, что это стало ответом на удар по колледжу в Старобельске.

Так, ВС РФ в результате высокоточных ударов поразили в Киеве 10 предприятий военного назначения. Речь идет в том числе об объединениях «Абрис ПТ», «Специальное КБ „Спектр“», АО «Завод Маяк» и госкомпании «УкрСпецэкспорт».

Кроме того, российские военные с помощью дронов типа «Герань» уничтожили цех по производству украинских БПЛА. Цель располагалась около населенного пункта Катериновка в Харьковской области.