Когда Киев оказывается в уязвимом положении на фронте, он начинает демонстрировать готовность к переговорам с Россией, однако делается это не для реального урегулирования конфликта, а чтобы выиграть время, заявил в беседе с ИС «Вести» экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, Украина хочет завершить горячую фазу конфликта к осени и снова сесть за стол переговоров, чтобы пережить зиму.

Они, полностью воспользовавшись летним периодом, хотят к осени эту горячую фазу войны завершить. Условно говоря, когда Украина оказывается в уязвимой ситуации, они выбрасывают белый флаг и говорят: давайте сядем за стол переговоров — но сядем за стол переговоров вовсе не для того, чтобы завершить конфликт, а для того, чтобы опять-таки заговорить, выиграть время, пережить зиму, — заявил Килинкаров.

Ранее немецкие СМИ писали, что выпады главы евродипломатии Каи Каллас в отношении России могут сорвать переговоры Москвы и ЕС еще до их начала. Поводом для публикации стало заявление эстонского политика о намерении Союза требовать от РФ военных ограничений в случае начала консультаций по Украине.

До этого СМИ писали, что Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией. По информации источника, еще год назад эта тема была политическим табу, а сегодня активно обсуждается на министерских встречах и в дипломатических кругах ЕС.