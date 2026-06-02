ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 17:25

Ушаков раскрыл, что Путин обсудит с главами мировых СМИ на ПМЭФ

Путин встретится с главами мировых СМИ на юбилейной встрече в рамках ПМЭФ 4 июня

Фото: Артем Пряхин/Росконгрес
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин 4 июня проведет встречу с руководителями ведущих мировых информационных агентств, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Мероприятие состоится в 16:00 в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума. Разговор будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, а также ключевым международным событиям, пояснил Ушаков. Нынешняя встреча станет юбилейной — она пройдет в 10-й раз, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

В рамках форума Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств. 4 июня в 16 часов в Константиновском дворце, — сказал Ушаков.

Ранее Ушаков сообщил, что Путин выступит с большой речью на пленарном заседании ПМЭФ. По его словам, мероприятие традиционно привлекает внимание множества журналистов.

Также помощник российского лидера сообщил, что президент Танзании Самия Сулуху Хасан посетит Россию с государственным визитом. По его словам, иностранный лидер пробудет в России с 3 по 5 июня.

Власть
Россия
Юрий Ушаков
Владимир Путин
ПМЭФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В крупных медицинских вузах России повысили стоимость обучения
Детские трудовые лагеря: что не так с идеей — мнения юристов и депутатов
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротворца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.