Ушаков раскрыл, что Путин обсудит с главами мировых СМИ на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин 4 июня проведет встречу с руководителями ведущих мировых информационных агентств, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Мероприятие состоится в 16:00 в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума. Разговор будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, а также ключевым международным событиям, пояснил Ушаков. Нынешняя встреча станет юбилейной — она пройдет в 10-й раз, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Ранее Ушаков сообщил, что Путин выступит с большой речью на пленарном заседании ПМЭФ. По его словам, мероприятие традиционно привлекает внимание множества журналистов.

Также помощник российского лидера сообщил, что президент Танзании Самия Сулуху Хасан посетит Россию с государственным визитом. По его словам, иностранный лидер пробудет в России с 3 по 5 июня.