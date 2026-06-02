«Перед нами перспективы»: Рубио допустил прорыв в переговорах США и Ирана

Прогресс возможен в переговорах США и Ирана, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. На слушаниях в комитете по иностранным делам сената он выразил сожаление, что представители двух стран контактируют через посредников. Госсекретарь добавил, что переговоры могут не привести к заключению соглашения, которое устроит народ США, передает ТАСС.

Перед нами есть перспективы. Это может произойти сегодня, может произойти завтра или на следующей неделе, — сказал Рубио.

Ранее агентство Fars сообщило, что коммуникация между Тегераном и Вашингтоном по доработке текста возможного соглашения приостановлена. По информации источника, пауза длится уже несколько дней. Уточняется, что в последнем послании, направленном из Ирана в США, содержался четкий сигнал относительно необходимости введения режима прекращения огня на территории Ливана.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть заключен на следующей неделе. Глава государства отметил, что не одобрял предыдущую версию документа.