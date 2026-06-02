ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 17:57

«Перед нами перспективы»: Рубио допустил прорыв в переговорах США и Ирана

Рубио: прогресс возможен в переговорах США и Ирана

Марко Рубио Марко Рубио Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Прогресс возможен в переговорах США и Ирана, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. На слушаниях в комитете по иностранным делам сената он выразил сожаление, что представители двух стран контактируют через посредников. Госсекретарь добавил, что переговоры могут не привести к заключению соглашения, которое устроит народ США, передает ТАСС.

Перед нами есть перспективы. Это может произойти сегодня, может произойти завтра или на следующей неделе, — сказал Рубио.

Ранее агентство Fars сообщило, что коммуникация между Тегераном и Вашингтоном по доработке текста возможного соглашения приостановлена. По информации источника, пауза длится уже несколько дней. Уточняется, что в последнем послании, направленном из Ирана в США, содержался четкий сигнал относительно необходимости введения режима прекращения огня на территории Ливана.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть заключен на следующей неделе. Глава государства отметил, что не одобрял предыдущую версию документа.

США
Иран
Марко Рубио
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.