02 июня 2026 в 17:52

В российском регионе создадут антидроновое подразделение

Пушилин анонсировал создание в ДНР подразделения для борьбы с БПЛА

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подразделение «БАРС-ДНР» создадут для борьбы с атаками БПЛА ВСУ, сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин. Это добровольческое формирование призвано защищать критические объекты, социальные учреждения и обеспечивать безопасность граждан региона.

В связи с сохраняющейся угрозой атак беспилотников в Донецкой Народной Республике продолжается наращивание сил и средств противодействия БПЛА. Одним из ключевых элементов этой работы является формирование добровольческого подразделения «БАРС-ДНР», которое создается для защиты объектов критической инфраструктуры, социальных учреждений и обеспечения безопасности жителей региона, — сообщил Пушилин.

В обязанности нового подразделения войдут: противодействие беспилотным летательным аппаратам, охрана и оборона важных объектов, координация работы с гражданскими и специализированными службами. По словам Пушилина, создание «БАРС‑ДНР» позволит подготовить дополнительный отряд специалистов, способных эффективно противостоять беспилотной угрозе в республике.

До этого стало известно, что отряд «БАРС-Воронеж» из желающих граждан сформируют в Воронежской области для дополнительной защиты от атак украинских дронов. При этом некоторые жители уже обращаются с просьбами принять непосредственное участие в защите региона.

