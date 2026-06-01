Дикие потери ВСУ, дроноводы идут на таран: новости СВО на вечер 1 июня

ВСУ за сутки потеряли около 1335 военных, российская армия разгромила цеха украинских дронов и освободила Тихоновку в ДНР, дроноводы сбили 19 беспилотников с помощью тарана. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 1 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Названы суточные потери ВСУ в зоне спецоперации

Украинская армия за сутки потеряла около 1335 военных в зоне специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Так, по информации ведомства, в зоне ответственности российской группировки войск «Север» ликвидированы до 205 украинских военных.

При этом более 180 солдат ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Запад», до 120 — в зоне ответственности Южной группировки. В результате действий группировки «Центр» были ликвидированы свыше 330 украинских военнослужащих, а на направлении «Восток» — более 455, уточнили в министерстве.

ВС РФ «перемололи в труху» цеха производства украинских дронов

ВС РФ нанесли удар по цехам производства украинских беспилотников. Как уточнили в Минобороны, также поражены места подготовки и площадки запуска дронов дальнего действия. Помимо всего прочего, удары пришлись по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Атака производилась беспилотниками, ракетами, артиллерией и авиацией.

Российские средства противовоздушной обороны в свою очередь за сутки уничтожили 233 украинских беспилотника самолетного типа и девять управляемых авиабомб ВСУ. Всего с начала проведения СВО российская армия ликвидировала 671 самолет, 284 вертолета, а также 154 322 беспилотника.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стало известно об освобождении Тихоновки в ДНР

Российские военнослужащие освободили Тихоновку в ДНР. Боевую задачу успешно выполнили военные группировки войск «Юг». Это небольшое село находится на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс, примерно в 13 километрах к востоку от окраин Краматорска.

Всего за неделю ВС РФ освободили 10 населенных пунктов в зоне СВО. По данным Минобороны, с 25 по 31 мая под контроль российских бойцов перешли четыре населенных пункта в Харьковской области, три населенных пункта в Днепропетровской области, два — в Сумской области, один — в Запорожской области.

Российские дроноводы «пошли на таран»

Расчеты БПЛА группировки войск «Север» за сутки уничтожили 19 тяжелых гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга» в Сумской области, рассказал комбат с позывным Велес. По его словам, поражение воздушных целей осуществлялось в том числе таранным способом с применением специально подготовленных дронов-перехватчиков, FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью и мобильными огневыми группами.

Офицер добавил, что расчеты дронов войск беспилотных систем «Севера» несут круглосуточное дежурство в небе. Они продолжают выявлять и уничтожать различные разведывательные и ударные беспилотники, пункты управления, блиндажи, боевую технику и живую силу противника.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вскрылась коррупционная схема в администрации Сумской области

Украинские власти начали выделять деньги на услуги в населенных пунктах, освобожденных ВС РФ, сообщили источники. В частности, речь идет о Сумской области. По их словам, администрация Краснопольского района обналичивает миллиарды гривен через подконтрольные ООО «Теплоэнерго» и транспортные предприятия.

К числу таких «расходов» относится фиктивное финансирование отопления здания лицея № 1 в Краснополье, которое прежде использовалось украинскими военными. Кроме того, деньги были выделены на «перевозку школьников» из сел Рясное и Новодмитровка.

Читайте также:

Гришино, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 июня

Наступление ВС РФ на Запорожье 1 июня: последние новости, Малая Токмачка

Удары по Украине сегодня, 1 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия