Российская ПВО уничтожила девять авиабомб за сутки Минобороны РФ: силы ПВО сбили девять авиабомб и 233 беспилотника ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 233 украинских беспилотника самолетного типа, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, за минувшие 24 часа удалось сбить девять управляемых авиабомб ВСУ.

Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — уточнили в ведомстве.

Всего с начала проведения СВО российская армия ликвидировала 671 самолет, 284 вертолета, а также 154 322 дрона ВСУ. Помимо всего прочего, уничтожены 661 ЗРК, 29 568 танков, 1729 боевых машин РСЗО и 35 166 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 июня средства ПВО сбили 72 беспилотника ВСУ в небе над Россией. Дроны нейтрализовали в Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Крыму.

До этого стало известно, что российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Так, с 25 по 31 мая под контроль ВС РФ перешли четыре села в Харьковской области, еще три — в Днепропетровской области.