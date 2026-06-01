«Важнейшие сервисы»: в Кремле раскрыли подробности о белых списках

Песков заявил, что в белые списки должны войти ключевые электронные сервисы

Дмитрий Песков
Важнейшие сервисы должны пополнить белые списки, чтобы доступ к ним был гарантирован при любых ограничениях интернета, заявил в ходе брифинга представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, соответствующая работа по этому направлению уже ведется. Трансляция брифинга велась на платформе МАКС.

Задача властей — чтобы важнейшие электронные сервисы нашли свое место в белых списках и их работа была гарантирована, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что мошенники начали активно использовать поддельные белые списки для фишинга. Злоумышленники создают фальшивые сайты, имитирующие перечень неблокируемых сервисов при отключении мобильного интернета, направляя пользователям ссылки якобы от банков или провайдеров.

До этого председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки и страховые компании начнут поэтапно включаться в белые списки Министерства цифрового развития. Она подчеркнула, что этот процесс будет идти постепенно.

