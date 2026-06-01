Домашняя собака насмерть загрызла ребенка

В Приморье полуторагодовалый ребенок умер после нападения домашней собаки

Полуторагодовалый ребенок из многодетной семьи погиб в результате нападения домашней собаки в селе Барано-Оренбургском Пограничного района, сообщили в пресс-службе Минздрава Приморского края. Родителям ребенка оказывается психологическая помощь.

По предварительной информации, на территории частного дома мальчик, находясь со старшей сестрой, тронул миску с едой домашней сторожевой овчарки. В 13:35 (06:35 мск) поступил вызов, в 13:49 (06:49 мск) прибывшая на место происшествия бригада медиков Пограничной ЦРБ после проведения всех реанимационных мероприятий констатировала смерть, — говорится в сообщении.

В региональной прокуратуре сообщили, что признали законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.

Ранее под Казанью скончалась девятилетняя девочка, на которую напали собаки. Ее доставили в больницу со множественными укусами и болевым шоком. Несмотря на усилия врачей, школьница умерла.

