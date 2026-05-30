Прогулка на эскалаторе обернулась кровавой травмой для шпица

В петербургском ТРК шпицу зажевало лапу эскалатором, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Очевидцы помогли оказать первую помощь истекающему кровью животному.

По информации канала, хозяйка на эскалаторе не взяла собаку на руки, после чего шпиц неудачно зацепился за гребни. Первым на помощь раненой собаке пришел охранник — он принес бинты и гемостатическую губку. Один из очевидцев оказался ветеринаром. Он осмотрел животное и сообщил, что перелома лапы нет.

Ранее полуторагодовалому ребенку придавило пальцы на эскалаторе в метро на станции «Чернышевская» в Санкт-Петербурге. Рука несовершеннолетнего пассажира попала в движущийся механизм. Подъемник остановили и вызвали бригаду медиков.

Также пассажир скончался на станции петербургского метро «Чкаловская» после внезапного приступа недомогания. Мужчина рухнул на пол прямо у эскалатора, и прибывшие врачи не смогли его спасти. Команда медиков оперативно попыталась оказать ему помощь, однако мужчина был уже мертв. По словам очевидцев, тело пассажира упаковали в пакет и подняли наверх.