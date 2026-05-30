«Ниже плинтуса»: МИД России об отношениях с Германией МИД России: отношения Москвы и Берлина опустились ниже плинтуса

Диалог между Россией и Германией находится на уровне ниже плинтуса, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. По словам дипломата, предпосылок для восстановления межгосударственных контактов нет.

У нас диалог с Германией отсутствует полностью. Говорить, что реваншистские заявления [властей ФРГ] могут его как-то еще осложнить, было бы преувеличением, потому что осложнить его практически невозможно, он находится уже ниже плинтуса, — подчеркнул Любинский.

Ранее Любинский заявил, что Россия серьезно относится к планам Германии по милитаризации. Он объяснил, что подобные планы нужно рассматривать как заявку Берлина на лидерство на европейской арене.

Также замглавы МИД РФ сообщил, что отношения России и Германии были разрушены до основания стараниями немецкой верхушки. По словам Любинского, Москве вновь грозят поражением. Он напомнил, что немецкие власти продолжают вооружать Киев в ущерб собственным гражданам. По словам дипломата, это негативно сказывается на когда-то цветущей экономике Германии.