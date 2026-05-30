ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 12:02

«Ниже плинтуса»: МИД России об отношениях с Германией

МИД России: отношения Москвы и Берлина опустились ниже плинтуса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Диалог между Россией и Германией находится на уровне ниже плинтуса, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. По словам дипломата, предпосылок для восстановления межгосударственных контактов нет.

У нас диалог с Германией отсутствует полностью. Говорить, что реваншистские заявления [властей ФРГ] могут его как-то еще осложнить, было бы преувеличением, потому что осложнить его практически невозможно, он находится уже ниже плинтуса, — подчеркнул Любинский.

Ранее Любинский заявил, что Россия серьезно относится к планам Германии по милитаризации. Он объяснил, что подобные планы нужно рассматривать как заявку Берлина на лидерство на европейской арене.

Также замглавы МИД РФ сообщил, что отношения России и Германии были разрушены до основания стараниями немецкой верхушки. По словам Любинского, Москве вновь грозят поражением. Он напомнил, что немецкие власти продолжают вооружать Киев в ущерб собственным гражданам. По словам дипломата, это негативно сказывается на когда-то цветущей экономике Германии.

Власть
МИД РФ
Германия
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.