24 апреля 2026 в 07:55

В МИД раскрыли, как Россия относится к планам Германии по милитаризации

Россия серьезно относится к планам Германии по милитаризации, заявил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский. По его словам, которые приводят «Известия», подобные планы нужно рассматривать как заявку Берлина на лидерство на европейской арене. При этом, скорее всего, не все ближайшие соседи Германии воспринимают стремления ФРГ однозначно, объяснил дипломат.

Мы воспринимаем это вполне серьезно, как, впрочем, и многие союзники Германии в Европе, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия рискует скатиться туда, где уже оказывалась несколько раз в истории из-за своих планов создать самую сильную армию на европейской арене. Так он прокомментировал новую военную стратегию ФРГ, в которой Россия объявлена «главной угрозой», а ключевой целью названо создание самой сильной в Европе армии сроком до 2039 года. Также представитель Кремля добавил, что у многих европейцев пробегает холодок по спине при чтении новостей о планах Берлина.

До этого СМИ писали, что Европа идет на милитаризацию отношений с Россией не от хорошей жизни, а из-за глубочайших проблем в собственной экономике. По мнению журналистов, Брюссель пытается таким образом остановить сворачивание промышленности.

