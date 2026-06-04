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04 июня 2026 в 02:45

В МИД РФ рассказали, что дает США участие в ПМЭФ

Захарова: участие США в ПМЭФ дает возможность донести позицию Вашингтона

Фото: Кирилл Казачков/Росконгрес
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Участие американской делегации в Петербургском международном экономическом форуме позволяет США представить свою позицию широкой аудитории, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что этот форум предоставляет участникам возможность выступить и донести свою точку зрения.

Это возможность донести свою позицию, это возможность выступить и что-то сказать, — отметила Захарова.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей заявил, что отношения России и Соединенных Штатов могут стать более дружелюбными после завершения конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон должен поддерживать дипломатические отношения и вести диалог с Москвой.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что сейчас перед Москвой и Вашингтоном стоит задача возвращения к нормальности в отношениях. Он подчеркнул, что необратимость движения к нормализации — это именно та цель, которую предстоит решать, и выразил надежду, что добиться ее удастся при президентстве Дональда Трампа.

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Мария Захарова
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