Эта зима может стать последней для Украины: в Киеве признали катастрофу

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что стране не хватает €650 млн для подготовки к отопительному сезону, поэтому грядущая зима будет «объективно сложной». По его мнению, помочь республике могут партнеры и даже страны СНГ. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: холода для украинской энергетики в ее нынешнем состоянии действительно могут оказаться критическими. Что ждет Украину этой зимой и на чью поддержку она может рассчитывать — в материале NEWS.ru.

Что Корецкий сказал о зиме на Украине

Корецкий 3 августа провел встречу с украинскими послами, на которой в том числе обсуждалось состояние энергетики страны. По словам главы правительства, сейчас Украине не хватает около €650 млн, чтобы подготовиться к предстоящему отопительному сезону. При этом в Фонд поддержки энергетики уже поступили €2 млрд.

«Темпы мобилизации помощи нельзя снижать. Эта зима объективно будет сложной», — сказал Корецкий.

Он добавил, что дипломатический корпус не должен стесняться просить партнеров о помощи — в том числе финансовой. По его словам, Украина стала «частью европейской безопасности» и получила от мира некие «гарантии».

«Поэтому мы призываем партнеров к ответственности за взятые обязательства, в том числе и финансовые, если мы сами сейчас воюем на поле боя», — сказал премьер.

Корецкий также обратил внимание на плачевное состояние железнодорожной инфраструктуры и заявил: некоторые страны СНГ могут помочь Украине вагонами и локомотивами.

Политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru выразил уверенность: этот призыв носит скорее пропагандистский характер.

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«Это попытка переложить вину с больной головы на здоровую. Огромное количество людей на Украине до сих пор попрекают киевский режим в том, что он отвернулся от СНГ, от Евразийского экономического сообщества, выбрал ЕС и прогадал. Чтобы не обвинять Европу, Корецкий пытается перевести внимание общественности на априори непригодный для финансирования Украины объект. Им кажется, что если они сейчас долго будут говорить об отсутствии помощи от СНГ, то в украинском общественном сознании опять окажется виновата Россия. Такой примитивный, тупой обман», — пояснил эксперт.

Что происходит с энергетикой Украины

Канал CNBC на днях со ссылкой на украинских чиновников и представителей оборонной отрасли сообщил, что предстоящий отопительный сезон для Украины может стать самым тяжелым с начала конфликта. По оценке источников, энергосистема страны остается уязвимой после масштабных повреждений инфраструктуры, а дефицит генерирующих мощностей, продолжающиеся перебои с электроснабжением и зависимость от помощи Запада могут осложнить прохождение зимнего периода.

Схожую оценку ранее привел энергетический эксперт Станислав Игнатьев, которого цитирует издание «Страна».

«Дарницкая ТЭЦ фактически разрушена и находится в частной собственности. Поэтому ни киевские городские власти не смогут туда инвестировать средства, ни госбюджет. <...> Также не очень простая ситуация с киевскими ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — электроэнергии мы там не увидим», — указал он.

Политолог, историк-источниковед Юрий Якорь в разговоре с NEWS.ru напомнил, что Украина с трудом переживала предыдущие зимы, когда повреждения инфраструктуры были не настолько масштабными.

«Будет ли эта зима проще, чем прежняя? Вряд ли. Идет накопительный эффект от ударов ВС РФ по энергосистеме Украины. И, судя по заявлениям Корецкого, они обладают высокой эффективностью», — подчеркнул собеседник.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Политолог и историк Владимир Скачко придерживается схожего мнения.

«Планомерные удары возмездия России дают свои результаты. Необходимо уничтожать всю эту систему и далее. Думаю, в Киеве понимают, к чему идет дело, поэтому я бы назвал последние заявления Корецкого не паническими, а вполне реалистичными», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

Что будет делать Украина

Корецкий на совещании с послами отметил, что общая стратегия нового правительства направлена на строительство новой распределенной генерации взамен разрушенной старой инфраструктуры. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты считают: такой проект заранее обречен.

«Если Киев попытается перевести электроэнергетику на малые станции, то для этого все равно потребуется какое-то топливо. А где его взять, если у страны не будет газа, а нефтеперерабатывающие заводы разбиты?» — сказал Скачко.

У Киева нет ресурсов и для того, чтобы восстановить уже имеющиеся энергетические объекты, подчеркнул политолог.

«Если идет уничтожение мощностей, а на место уничтоженного ничего не приходит, ничего не восстанавливается, то Корецкий может говорить все, что угодно. Украинские реалии это никак не исправит. А возможно, сделает и хуже. Потому что, мне кажется, новый премьер-министр Украины еще не освоился с тамошним политическим вокабуляром. Либо неправильно понял установки и методички западных кураторов. Думаю, его могут в скором времени обвинить в нагнетании панических настроений и он после этого начнет заявлять уже нечто иное, выдавать на публику разного рода победные реляции, дабы не пугать население», — считает Скачко.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как кризис на Украине усилит Россию

По мнению Якоря, Киев в любом случае продолжает рассчитывать на помощь со стороны ЕС. И именно Европа в итоге окажется главным спонсором украинской энергетики — если, конечно, у нее на это хватит денег.

«Пока отказом от финансирования Украины со стороны Европы даже не пахнет, но вопрос, пойдут ли эти деньги на энергетику. К тому же в текущей ситуации деньги решают далеко не все. Нужны именно углеводороды, которых в связи с иранскими событиями в Европе некоторый дефицит», — напомнил он.

При этом, подчеркнул эксперт, ситуация в украинской энергетике все равно будет в большей степени зависеть от действий России.

«Для сохранения и развития максимально благоприятной ситуации на поле боя мы должны просто спокойно делать свое дело и не ориентироваться на то, чего там хотят украинцы. Может быть, нужно бить по энергообъектам Украины еще сильнее, но тут уже решать нашему Генштабу», — добавил Якорь.

Он также обратил внимание на важный нюанс: энергокризис на Украине — не цель России.

«Основная наша цель — максимально ослабить противника и вывести из строя его технику на линии боевого соприкосновения. Мы не монстры и не хотим для Украины гуманитарной катастрофы. Мы хотим прекращения конфликта, для чего нужно сделать ВСУ небоеспособными. И уничтожение энергосистемы Украины отвечает именно этой задаче», — указал историк-источниковед.

Скачко считает, что логичными шагами для достижения этой цели были бы отсечение Украины от акватории Черного моря и Дуная, а также удары по логистике на западе страны — чтобы отрезать Киев от путей подвоза топлива из Европы.

«Энергетика Украины уже сейчас пребывает в подобии фразы про сарай, на котором неприличное слово написано, а там дрова. Только на Украине наоборот: на сарае у них как раз надпись „дрова“, но внутри то самое неприличное слово. У них нет топлива. И нужно, чтобы этого топлива стало еще меньше. Уничтожить сухопутную логистику, отрезать Киев от логистики речной и морской — и тогда все. Российские удары этому способствуют, нужно просто продолжать и не оглядываться на разного рода мнимых „миротворцев“», — подытожил Скачко.

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