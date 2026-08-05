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05 августа 2026 в 04:45

Глава Рособрнадзора рассказал о будущем ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев заявил об отсутствии серьезных изменений в ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Серьезных изменений в модели проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшие два года не планируется, рассказал РИА Новости руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Единственное обновление будет касаться отдельных заданий.

Кроме каких-то содержательных изменений в ряде заданий — это мы делаем каждый год, потому что после ЕГЭ анализируются и обрабатываются результаты экзаменов и определяются валидные и невалидные задания — в ближайшие два года мы серьезных изменений не видим, — сказал Музаев.

Ранее академический директор онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» Алексей Конобеев рассказал, что высокий балл на ЕГЭ можно получить благодаря системной подготовке. По его словам, для начала нужно определить свой уровень знаний, а после сосредоточиться на пробелах. Эксперт также порекомендовал разбирать реальные задания прошлых лет.

До этого советник президента России Елена Ямпольская поддержала инициативу главы Рособрнадзора Анзора Музаева о введении устного блока в ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам и устной части по истории для девятиклассников. По ее словам, это верное решение, соответствующая модель уже прорабатывается и должна заработать к 2030 году.

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