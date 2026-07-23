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23 июля 2026 в 18:10

В Кремле поддержали введение нового вида ЕГЭ

Ямпольская поддержала идею о введении устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Советник президента России Елена Ямпольская поддержала инициативу главы Рособрнадзора Анзора Музаева о введении устного блока в ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам и устной части по истории для девятиклассников. По ее словам, это верное решение, соответствующая модель уже прорабатывается и должна заработать к 2030 году, передает ТАСС.

Модель готовится к внедрению до 2030 года. Думаю, что позиция очень правильная, — отметила Ямпольская.

Ранее Музаев заявлял, что в ближайшие два года серьезных изменений в формате ЕГЭ не ожидается. По его словам, корректировки будут носить точечный характер. При этом он подчеркнул, что работа над совершенствованием экзамена продолжается.

До этого глава Рособрнадзора сообщал, что ЕГЭ в России теперь будет начинаться не раньше 1 июня. Он отметил, что новое правило позволит школам лучше планировать подготовку. По словам главы ведомства, изменение сроков поможет выпускникам и учебным заведениям спокойнее готовиться к экзаменам.

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