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22 июля 2026 в 02:16

В Рособрнадзоре раскрыли, что будет с ЕГЭ в ближайшие годы

Музаев заявил об отсутствии революционных изменений в ЕГЭ до 2028 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В ближайшие два года серьезных изменений в формате ЕГЭ не ожидается, заявил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, корректировки будут носить точечный характер.

Следующий год — мы не ждем каких-то серьезных нововведений, которых не было никогда. До 1 сентября будут демоверсии. В предметах сильно ничего меняться не будет содержательно в отдельно взятых темах предметной области, в какие-то задания будут корректировки внесены, до 1 сентября их увидят. <…> Так, в ближайшие два года чего-то такого, что революционно повлияет на тот или иной предмет или вообще на экзамен, мы пока не видим, — рассказал Музаев.

Он подчеркнул, что работа над совершенствованием экзамена продолжается. Ведомство готовит введение практической части по физике и химии, а также обсуждает расширение устной части по гуманитарным предметам, однако такие изменения планируется внедрять постепенно до 2030 года, отметил глава Рособрнадзора.

Ранее Музаев заявил: ЕГЭ в России теперь будет начинаться не раньше 1 июня. Он отметил, что новое правило позволит школам лучше планировать подготовку.

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