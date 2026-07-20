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20 июля 2026 в 01:22

В Рособрнадзоре раскрыли новое правило для будущих ЕГЭ

Рособрнадзор сообщил о переносе начала ЕГЭ не ранее 1 июня 2027 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Единый государственный экзамен в России теперь будет начинаться не раньше 1 июня, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Он отметил, что новое правило позволит школам лучше планировать подготовку.

В этом году впервые и в последующие годы теперь единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня. <…> Ранее было поручение президента, в этом году мы его исполнили и в последующие годы взяли за правило — только с 1 июня, — заявил Музаев.

По словам главы ведомства, изменение сроков поможет выпускникам и учебным заведениям спокойнее готовиться к экзаменам. Также школы смогут более четко организовывать выпускные мероприятия.

Ранее Музаев заявил: демонстрационные варианты единого государственного экзамена на следующий год планируется опубликовать до 1 сентября. Предметные комиссии уже изучают результаты текущего года по каждому направлению и отдельным заданиям, подчеркнул он.

До этого в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что по итогам дополнительных дней пересдачи ЕГЭ количество работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, достигло 10 090. Больше всего новых стобалльных результатов зафиксировано по информатике (82), литературе (65), русскому языку (58) и профильной математике (53).

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