Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Советский салат «Влашский» — это забытый шедевр ресторанного меню конца 80-х — начала 90-х, который сегодня снова набирает популярность благодаря своему нежному, но яркому вкусу.

На шесть порций возьмите 140 г ветчины, 240 г отварного в мундире картофеля, 140 г свежего огурца, 60 г зеленого горошка (консервированного), 60 г кисло-сладких яблок, 15 г петрушки, 80 г майонеза и соль по вкусу. Для украшения — свежий огурец, сыр и пару веточек зелени.

Ветчину, картофель, огурец и яблоко нарежьте мелкими кубиками или тонкой соломкой, сложите в салатник, добавьте рубленую петрушку и горошек, перемешайте, посолите, заправьте майонезом и уберите в холодильник ровно на час, чтобы салат настоялся и стал еще вкуснее. Перед подачей украсьте каждую порцию тонкими ломтиками огурца, тертым сыром и свежей зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить салат «Влашский». Несмотря на присутствие горошка и ветчины, этот салат гораздо вкуснее оливье — он имеет яркий, многогранный вкус. А еще его можно приготовить в низкокалорийном варианте, заменив майонез на смесь сметаны с горчицей.

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