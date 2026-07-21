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21 июля 2026 в 17:30

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Фото: D-NEWS.ru
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Советский салат «Влашский» — это забытый шедевр ресторанного меню конца 80-х — начала 90-х, который сегодня снова набирает популярность благодаря своему нежному, но яркому вкусу.

На шесть порций возьмите 140 г ветчины, 240 г отварного в мундире картофеля, 140 г свежего огурца, 60 г зеленого горошка (консервированного), 60 г кисло-сладких яблок, 15 г петрушки, 80 г майонеза и соль по вкусу. Для украшения — свежий огурец, сыр и пару веточек зелени.

Ветчину, картофель, огурец и яблоко нарежьте мелкими кубиками или тонкой соломкой, сложите в салатник, добавьте рубленую петрушку и горошек, перемешайте, посолите, заправьте майонезом и уберите в холодильник ровно на час, чтобы салат настоялся и стал еще вкуснее. Перед подачей украсьте каждую порцию тонкими ломтиками огурца, тертым сыром и свежей зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить салат «Влашский». Несмотря на присутствие горошка и ветчины, этот салат гораздо вкуснее оливье — он имеет яркий, многогранный вкус. А еще его можно приготовить в низкокалорийном варианте, заменив майонез на смесь сметаны с горчицей.

Ранее стало известно, как приготовить салат с ананасами и крабовыми палочками.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье Советский салат «Влашский» — это забытый шедевр ресторанного меню конца 80-х — начала 90-х, который сегодня снова набирает популярность благодаря своему нежному, но яркому вкусу.
140 г ветчины
240 г отварного в мундире картофеля
140 г свежего огурца
60 г зеленого горошка (консервированного)
60 г кисло-сладких яблок
15 г петрушки
80 г майонеза
соль по вкусу
>
Ветчину, картофель, огурец и яблоко нарежьте мелким кубиком или тонкой соломкой, сложите в салатник.
Добавьте рубленую петрушку и горошек, перемешайте, посолите, заправьте майонезом и уберите в холодильник ровно на час, чтобы салат настоялся и стал еще вкуснее.
Перед подачей украсьте каждую порцию тонкими ломтиками огурца, тертым сыром и свежей зеленью.
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