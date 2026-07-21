Курс иены упал до рекордно низкого значения впервые с 1986 года Стоимость доллара достигла 163 иен впервые с 1986 года

Курс японской валюты впервые с 1986 года превысил отметку в 163 иены за доллар, следует из данных Investing. В конце июня его стоимость приблизилась к 162 иенам.

Затем иена продолжила падение, это отразилось на потребительских ценах через стоимость импортных энергоносителей. Несмотря на смену руководства Банка Японии, отказ регулятора от политики отрицательных процентных ставок и вмешательство властей в поддержку курса, ослабление нацвалюты сохраняется.

Ранее заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко сообщила, что стоимость золота в мире увеличилась в 12 раз за период с 2000 по 2025 год. Она отметила, что большинство основных металлов также подорожали в XXI веке, однако именно золото показало самый значительный рост.

До этого финансовый эксперт Александр Гриф спрогнозировал, что курс доллара может составить 82–86 рублей до конца августа. По его словам, если ставки будут снижаться, а импорт продолжит расти быстрее экспорта, то этот показатель может быть на уровне 85–93 рублей.