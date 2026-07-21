Финэксперт предположил, как изменится курс доллара до конца августа Финэксперт Гриф допустил, что курс доллара составит 82-86 рублей до конца лета

Курс доллара может составить 82–86 рублей до конца августа, спрогнозировал в беседе с Lenta.ru финансовый эксперт Александр Гриф. По его словам, если ставки будут снижаться, а импорт продолжит расти быстрее экспорта, то этот показатель может быть на уровне 85-93 рублей.

Для конца августа я бы ориентировался на 82–86 рублей за доллар. Это уже слабее текущего уровня, но далеко от стрессовой зоны. Сценарий более заметного ослабления — 85-93 рубля за доллар к концу августа, вероятность около 30%. Он реализуется, если после заседания ЦБ 24 июля рынок заложит более быстрое снижение ставки, импорт продолжит расти быстрее экспорта, а нефтяные скидки по Urals сохранятся, — отметил Гриф.

По его мнению, с вероятностью 55% рубль будет слабеть умеренно и без резких скачков. Ставка останется высокой, счёт платежей — положительным, а летний спад активности немного снизит спрос на импорт, подытожил эксперт.

Ранее Центральный банк России повысил курс доллара на 26 июня до 75,6347 рубля. По сравнению с предыдущими сутками американская валюта выросла на 86 копеек. В последний раз курс доллара выше отметки 75 рублей был зафиксирован 7 мая.