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19 июля 2026 в 11:39

Стало известно, какой металл вырос в цене сильнее всех за 25 лет

Институт Гайдара: стоимость золота выросла в 12 раз с 2000 по 2025 год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Стоимость золота в мире увеличилась в 12 раз за период с 2000 по 2025 год, сообщила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. По ее словам, которые передает РИА Новости, большинство основных металлов также подорожали в XXI веке, однако именно золото показало самый значительный рост.

Если сопоставлять стоимость металлов в самом конце XX века (в 2000 году) и в XXI веке, например, в конце 2025 года, исходя из статистики Всемирного банка, то большинство основных металлов подорожали, однако более всего — золото (в 12 раз), — сказала она.

Кроме золота, за период с 2000 по 2025 год выросла стоимость и других металлов. Цена меди увеличилась в 5,87 раза, железной руды — в 3,39 раза, никеля — в 1,71 раза, а алюминия — в 1,66 раза. Левашенко также отметила, что на рост цен повлияли увеличение мировых потребительских цен, рост затрат на добычу и переработку, стоимости энергии и оборудования, а также изменение курса доллара.

Ранее директор по рынкам валюты и драгоценных металлов Московской Биржи Арина Кострюкова заявила, что золото занимает доминирующее положение в портфелях, составляя 76% всех вложений в драгоценные металлы на данной платформе. Серебро, в свою очередь, занимает 22% от общего объема инвестиций.

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