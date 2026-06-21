У россиян вырос интерес к драгоценным металлам Мосбиржа: российские инвесторы стали вдвое чаще вкладываться в золото и серебро

За первые месяцы 2025 года вложения российских инвесторов в драгоценные металлы увеличились в 2,3 раза, рассказала РИА Новости директор по рынкам валюты и драгоценных металлов Московской биржи Арина Кострюкова. Золото занимает доминирующее положение в портфелях, составляя 76% всех вложений в драгоценные металлы на данной платформе. Серебро, в свою очередь, занимает 22% от общего объема инвестиций.

Мы наблюдаем рост числа активных физлиц на рынке драгметаллов Московской биржи. С начала 2025 года доля инвестиций физлиц в драгметаллы среди вложений во все инструменты рынков Московской биржи выросла в 2,3 раза, — сказала Кострюкова.

Биржа, помимо розничных услуг, активно продвигает институциональные инструменты. С 2026 года функционирует внебиржевой режим торговли с возможностью анонимного запроса котировок. В мае начались первые сделки с золотом между биржей и крупными добывающими компаниями. Также были внедрены фиксинги на серебро, платину и палладий, которые отражают текущие биржевые цены на эти металлы.

Ранее глава компании «Росвексель» Осман Кабалоев рассказал, что приобретать инвестиционное золото с точки зрения ценовой выгоды и юридической безопасности следует у организаций, которые специализируются на нем. Полноценная работа с драгметаллами всегда накладывает на участников рынка жесткие обязательства, поскольку этот сектор жестко регулируется государством.