В WGC сообщили о масштабной волне «золотой лихорадки» по всему миру

В WGC сообщили о масштабной волне «золотой лихорадки» по всему миру В WGC сообщили о рекордном интересе мировых центробанков к золоту

Чистый спрос мировых центробанков на золото во втором квартале 2026 года вырос до рекордных 289 тонн, следует из данных Всемирного совета по золоту (WGC). Данный показатель превысил пересмотренный итог первого квартала (57 тонн) в пять раз и стал максимальным для аналогичных периодов за всю историю наблюдений.

В отчете WGC отмечается, что рост обеспечили польский ЦБ (+51 тонна) и китайский регуляторы (+33 тонны). В то же время Банк России уменьшил свои резервы на 22 тонны, оказавшись самым активным продавцом драгметалла среди всех центробанков.

Ранее на бирже Comex стоимость августовского фьючерса на золото впервые с 22 июля превысила отметку $4150 (329,3 тыс. рублей) за тройскую унцию. В 04:06 мск котировки демонстрировали рост на 2,79%, однако затем темпы повышения снизились. К 04:35 мск цена драгметалла составляла $4146 (329 тыс. рублей) за унцию, что на 2,66% выше уровня завершения предыдущих торгов.

Кроме того, в Министерстве природных ресурсов РФ сообщили, что крупнейшим российским золоторудным объектом признано месторождение Сухой Лог в Иркутской области с ресурсами более 2,7 тыс. тонн. Вторую и третью позиции по объёмам запасов занимают Наталкинское в Магаданской области и Олимпиадинское в Красноярском крае.