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30 июля 2026 в 13:58

Киберэксперт отреагировал на планы ввести систему учета банковских карт

Киберэксперт Раевский: реестр банковских карт будет эффективным против аферистов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Планируемый ввод системы учета банковских карт в России станет эффективной мерой в борьбе с мошенниками и дропперами, заявил в беседе с «Ридусом» эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. По его словам, такой реестр позволит определять общее число платежных продуктов у человека и принимать решение касаемо их новой выдачи. Он отметил, что россиянам не стоит опасаться усиления цифрового контроля на этом фоне.

На сегодняшний день нет механизма, позволяющего определить количество платежных средств у гражданина. Банки не обмениваются информацией между собой. Нет собирающего такую информацию органа. Дропперство — новейшее явление, поэтому вряд ли имеются гарантированные рецепты. Однако такая практика будет полезной в борьбе с ним, поскольку дропперы используют большое количество карт, — отметил Раевский.

Ранее председатель правления «Национального банка сбережений» Алексей Кузьмин заявил, что с 1 сентября в России начнет работать единая система учета платежных карт. Она создается для противодействия мошенничеству и схемам с использованием дропперов.

Общество
мошенники
дропперы
банки
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