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30 июля 2026 в 14:41

Путин указал Воробьеву на большие долги Подмосковья в одной сфере

Путин отметил большую задолженность Подмосковья в сфере ЖКХ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым отметил большую задолженность региона в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), приводит пресс-служба Кремля. Встреча состоялась в четверг, 30 июля.

У вас по ЖКХ большая задолженность, — указал глава государства.

Воробьев подтвердил имеющиеся данные главы государства и отметил, что в области работают над решением проблем. В частности, строят новые котельные и теплосети, усиливают работу электросетей, а также проводят газ по программе социальной газификации.

Ранее Путин заявил, что Россия стояла у истоков фиджитал-движения и продолжает создавать условия для развития этого вида спорта. Глава государства также назвал РФ одной из ведущих спортивных держав мира, отметив ее достижения.

Также Путин поручил обеспечить участников специальной военной операции и их семьи всем необходимым. По его словам, поддержка участников СВО и членов их семей стала важнейшей задачей для всех ветвей власти.

Москва
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