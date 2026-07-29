Путин напомнил, какая страна стояла у истоков фиджитал-движения Путин заявил об особой роли России в развитии фиджитал-спорта

Россия стояла у истоков фиджитал-движения и продолжает создавать условия для развития этого вида спорта, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Астане. Он также назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира, передает пресс-служба Кремля.

Россия — одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения, и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта, — сказал президент.

Путин напомнил, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта была создана в 2022 году, а первые Игры будущего прошли в России в 2024 году. Турнир объединил классический спорт и цифровые соревнования в едином формате.

Ранее первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев заявил о возможности появления фиджитал-спорта в школьной программе. С его слов, тестирование нового модуля проводят в 59 школах.